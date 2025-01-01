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И никого не стало
Киноафиша И никого не стало

Спектакль И никого не стало

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Михаил Лебедев
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны на острове: «10 негритят» на сцене Самарской драмы

«10 негритят» — это шедевр детективного жанра, который завораживает и интригует с первой минуты. На сцене разыгрывается захватывающая история о десяти незнакомцах, оказавшихся в ловушке на удалённом острове. Что же произойдёт, когда они столкнутся с тайнами, подозрениями и страхом?

Сюжет и атмосфера

Каждый из героев привносит свою историю и характер, создавая напряжённую атмосферу. Участники вынуждены раскрывать секреты друг друга, что приводит к непредсказуемым последствиям. В погоне за истиной они сталкиваются со смертью, которая становится неотъемлемой частью их испытаний.

Интересные факты

  • Спектакль основан на знаменитом романе Агаты Кристи, который стал не только бестселлером, но и основой для множества адаптаций.
  • «10 негритят» известен своей уникальной способностью держать зрителей в напряжении до самого конца.
  • Театральная постановка включает в себя элементы интерактивности, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу ужаса и неопределенности.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории. Откройте для себя мир тайн и загадок вместе с нами. Окунитесь в ужас и переживания героев — вас ждет незабываемый опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 29 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

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