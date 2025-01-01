Меню
Просто плыть
Киноафиша Просто плыть

Спектакль Просто плыть

Постановка
Город 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Документальная фантасмагория Ирины Лукьяновой и Натальи Колмогоровой в театре Город

Спектакль «Обычные истории» предлагает зрителям уникальное путешествие через судьбы нескольких человеческих душ. Каждая из них проходит реинкарнацию и переживает разные жизни, зависящие от «вытянутого билета». Эти истории основаны на реальных событиях и написаны талантливыми авторами из Самары и Самарской области.

Миссия спектакля

Главная задача спектакля — показать различные срезы и исходы жизни. Он заставляет задуматься о связях между поколениями, о взаимоотношениях родных и чужих людей, а также о важности связи с самим собой. Зрители приглашаются размышлять о своём уникальном и неповторимом жизненном пути.

Награды и поддержка

Спектакль стал победителем фестиваля «Обычные истории», что подтверждает его высокое качество и значимость. Проект реализован Благотворительным фондом «Хорошие истории» при поддержке Минэкономразвития Самарской области, что свидетельствует о его социальной направленности и важности для общества.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который, возможно, изменит ваше представление о жизни и связях между людьми.

Режиссер
Анна Корабель
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Стенина
Надежда Атылина
Анна Корабель

В других городах

Самара, 7 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 600 ₽

