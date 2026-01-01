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Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»
Киноафиша Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»

Спектакль Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»

Ледовое шоу Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой 0+
Режиссер Илья Авербух
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Незабываемое новогоднее ледовое шоу

Представляем легендарное ледовое шоу для всей семьи «Щелкунчик и Мышиный король» — самое успешное и зрелищное новогоднее представление страны! Зрители смогут насладиться масштабными декорациями и впечатляющими спецэффектами на льду. Это шоу, основанное на сказке Гофмана, погружает в уникальную атмосферу любимой истории о Щелкунчике. Постановщик шоу Илья Авербух — самый успешный продюсер ледовых проектов в России.

Звёздный состав и яркие эмоции

В шоу участвуют знаменитые Олимпийские чемпионы и звёзды фигурного катания, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Артем Федорченко. Их безупречное мастерство, а также талант воздушных гимнастов и акробатов создают настоящее волшебство на ледовом поле. Яркие костюмы и невероятные спецэффекты, включая живой огонь, дополняют картину.

Идеальный подарок для всей семьи

Билет на это шоу станет идеальным подарком для всех членов семьи, ведь оно создано, чтобы удивлять и дарить счастье вне зависимости от возраста. Не пропустите возможность стать частью самого масштабного и зрелищного новогоднего ледового шоу страны!

Фотографии

Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»
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