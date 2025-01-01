Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Mystic Show
Билеты от 1500₽
Киноафиша Mystic Show

Спектакль Mystic Show

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мистическое представление лучших иллюзионистов России и Европы

Mystic Show — это захватывающее современное иллюзионное представление, которое погружает зрителей в мир магии и невероятных чудес. Чемпионы Европы и России по фокусам создадут атмосферу, где реальность и невозможное переплетаются, заставляя зрителей замирать от удивления и восхищения.

Волшебный мир магии и удивительных иллюзий
Восемь мастеров иллюзий представят увлекательные номера, сочетающие ловкость рук, комедийную магию, чтение мыслей и визуальные эффекты. Каждый номер — это настоящее волшебство, которое превращает невозможное в реальность, заставляя публику верить в чудеса.

Семейный формат шоу
Mystic Show идеально подходит для семейного просмотра. Его уникальное сочетание юмора, магии и ярких визуальных эффектов не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, предлагая каждый раз новое, захватывающее переживание.

Команда, объединившая лучших иллюзионистов России
Команда талантливых артистов, сформировавшаяся в 2020 году, объединила самых выдающихся иллюзионистов России, чтобы подарить зрителям захватывающее шоу и передать свою любовь к волшебству.

В ролях
Дмитрий Чириков
Артем Щукин
Вадим Савенков
Илья Ильин
Максим Гладштейн

Купить билет на спектакль Mystic Show

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 октября суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
11 октября суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
18 октября суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
2 ноября воскресенье
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
3 ноября понедельник
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
4 ноября вторник
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
15 ноября суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
16 ноября воскресенье
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
29 ноября суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
6 декабря суббота
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Красная шапка
12+
Драма
Красная шапка
6 ноября в 20:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Новогодняя елка: Лига волшебников
6+
Детский Детские елки Цирк
Новогодняя елка: Лига волшебников
28 декабря в 12:00 Театр на Трубной
от 1000 ₽
Двое
16+
Иммерсивный
Двое
6 октября в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше