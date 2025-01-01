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Призрак замка Кентервиль
Билеты от 500₽
Киноафиша Призрак замка Кентервиль

Спектакль Призрак замка Кентервиль

Постановка
Театр на Басманной 12+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мистически-юмористический мюзикл «Кентервильское привидение»

Этот мюзикл по мотивам знаменитого произведения Оскара Уайльда рассказывает о мистической истории, в которой переплетаются комизм, мистика и любовь. Музыка Владимира Баскина и либретто Вячеслава Вербина создают уникальную атмосферу для этой захватывающей постановки.

Сюжет

Над замком Кентервиль тяготеет древнее проклятие, которое связано с призраком сэра Кентервиля — духом убившего свою высокородную супругу. Однако об этом малоизвестном факте не догадывается богатый американский бизнесмен мистер Отис, который покупает замок на аукционе и переезжает туда со своей семьей.

Любовь и борьба за наследие

Дочь мистера Отиса, Вирджиния, влюбляется в местного библиотекаря Чарльза, который стремится сохранить старинную библиотеку Кентервилей. Однако мистер Отис заботится только о коммерческой выгоде и решает перестроить замок в гостиницу, что приводит к конфликту с духом сэра Кентервиля.

Триллер, мистика и любовь

«Кентервильское привидение» — это увлекательная история, которая сочетает в себе элементы триллера, мистики и юмора, а также затрагивает тему любви и сохранения исторического наследия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
18:00 от 500 ₽
17 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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