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Симон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Симон

Спектакль Симон

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мировая премьера романа Наринэ Абгарян

Симон и его коллекция женских сердец
Бедный каменщик Симон из горного армянского городка за свою честную жизнь не нажил богатства, кроме одного — коллекции женских сердец, собранных из разбитых горем осколков. Симона больше нет с ними, но у каждой из пяти женщин есть своя история встречи и расставания с этим пусть неидеальным, но чутким и любящим человеком.

Путь к свету через горечь и радость
Каждая история — путь с абсолютного дна жизни, непременно ведущий к свету. «Всякая горесть делает нас сильнее. Иначе не бывает. Всякая радость ничего не просит. Она остаётся с нами навсегда», — такие слова пронизаны произведением.

Мировая премьера романа Наринэ Абгарян
На большой сцене Маяковки мировая премьера романа одного из самых известных авторов современной русскоязычной прозы Наринэ Абгарян. Роман «Симон» был опубликован в 2020 году, стал лидером продаж, пережил уже третье издание, но оставался неизвестным театральной публике.

Язык и юмор Абгарян
Легкий язык и потрясающее чувство юмора Абгарян, яркие краски, запахи и звуки залитой солнцем Армении вовлекают зрителей любого возраста в эту историю. Она учит прощению, уважению и безусловной любви, преодолевая шаблоны.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Алексей Дякин
Александра Ровенских
Наталия Филиппова
Юрий Коренев
Надежда Бутырцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
6 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
20 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

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