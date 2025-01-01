Спектакль Симон

Мировая премьера романа Наринэ Абгарян

Симон и его коллекция женских сердец

Бедный каменщик Симон из горного армянского городка за свою честную жизнь не нажил богатства, кроме одного — коллекции женских сердец, собранных из разбитых горем осколков. Симона больше нет с ними, но у каждой из пяти женщин есть своя история встречи и расставания с этим пусть неидеальным, но чутким и любящим человеком.

Путь к свету через горечь и радость

Каждая история — путь с абсолютного дна жизни, непременно ведущий к свету. «Всякая горесть делает нас сильнее. Иначе не бывает. Всякая радость ничего не просит. Она остаётся с нами навсегда», — такие слова пронизаны произведением.

Мировая премьера романа Наринэ Абгарян

На большой сцене Маяковки мировая премьера романа одного из самых известных авторов современной русскоязычной прозы Наринэ Абгарян. Роман «Симон» был опубликован в 2020 году, стал лидером продаж, пережил уже третье издание, но оставался неизвестным театральной публике.

Язык и юмор Абгарян

Легкий язык и потрясающее чувство юмора Абгарян, яркие краски, запахи и звуки залитой солнцем Армении вовлекают зрителей любого возраста в эту историю. Она учит прощению, уважению и безусловной любви, преодолевая шаблоны.