Спектакль Пешком по радуге

Программа для малышей о явлениях природы в Музее «Буратино-Пиноккио»

Малышей ждет множество удивительных открытий во время увлекательной программы о явлениях природы. В ходе мероприятия они узнают, из чего сделана тучка, откуда появляется роса и зачем нужен дождик. Также дети смогут поучаствовать в интересных экспериментах, включая попытку собрать настоящую радугу и пройти по ней.

В конце занятия маленькие исследователи получат сувенир: набор цветных ленточек, который поможет закрепить полученные знания. Программа станет отличным способом для родителей познакомить детей с природой в игровой форме.

Возрастные ограничения

Рекомендуемый возраст участников – от 3 до 6 лет.

Продолжительность

Занятие длится 60 минут.