Спектакль Муравей по имени Бигги

Спектакль о муравье Бигги в Травяной стране

В Живом Театре зрителей ждёт увлекательный спектакль о муравье Бигги, который стремится понять, что действительно важно в жизни. История разворачивается в Травяной стране, где из кокона рождается бабочка Лю-Дзинь. Её приветствуют комарик Зузузу и работяга-муравей Бигги, который, впечатлённый красотой бабочки, мечтает с ней подружиться.

Тем не менее, даже среди друзей Бигги похоже на маленького, и у него есть обидное прозвище – «малявка». Это подталкивает муравья к решению стать большим. Пройдя через множество испытаний и весёлых ситуаций, он осознает, что величие определяется не размерами, а поступками и добрыми делами.

Музыка и автор спектакля

Музыку для спектакля написал Александр Пантыкин, известный композитор и художественный руководитель театра. Его работы отмечены многими наградами, включая национальную театральную премию «Золотая Маска». Это добавляет особую изюминку к постановке и делает её привлекательной для поклонников театра.

Спектакль вдохновит любителей поучительных историй и оригинальных театральных решений. Не пропустите интересную встречу с весёлым муравьём и его друзьями!