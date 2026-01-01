Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муравей по имени Бигги
Киноафиша Муравей по имени Бигги

Спектакль Муравей по имени Бигги

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о муравье Бигги в Травяной стране

В Живом Театре зрителей ждёт увлекательный спектакль о муравье Бигги, который стремится понять, что действительно важно в жизни. История разворачивается в Травяной стране, где из кокона рождается бабочка Лю-Дзинь. Её приветствуют комарик Зузузу и работяга-муравей Бигги, который, впечатлённый красотой бабочки, мечтает с ней подружиться.

Тем не менее, даже среди друзей Бигги похоже на маленького, и у него есть обидное прозвище – «малявка». Это подталкивает муравья к решению стать большим. Пройдя через множество испытаний и весёлых ситуаций, он осознает, что величие определяется не размерами, а поступками и добрыми делами.

Музыка и автор спектакля

Музыку для спектакля написал Александр Пантыкин, известный композитор и художественный руководитель театра. Его работы отмечены многими наградами, включая национальную театральную премию «Золотая Маска». Это добавляет особую изюминку к постановке и делает её привлекательной для поклонников театра.

Спектакль вдохновит любителей поучительных историй и оригинальных театральных решений. Не пропустите интересную встречу с весёлым муравьём и его друзьями!

Купить билет на спектакль Муравей по имени Бигги

Помощь с билетами
В других городах
Март
Май
22 марта воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
9 мая суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

Фотографии

Муравей по имени Бигги Муравей по имени Бигги Муравей по имени Бигги

В ближайшие дни

Неизлечимые
12+
Комедия
Неизлечимые
9 апреля в 19:00 Максим-холл
от 1500 ₽
Чайка по-французски
16+
Драма
Чайка по-французски
24 марта в 18:30 Свердловский театр драмы
Билеты
Чудо-снегопад
0+
Детский
Чудо-снегопад
18 апреля в 12:30 Живой театр
от 1250 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше