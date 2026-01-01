Оповещения от Киноафиши
Чудо-снегопад
Киноафиша Чудо-снегопад

Спектакль Чудо-снегопад

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Премьера спектакля о чудо-снегопаде

Живой Театр представит новый спектакль, вдохновлённый сказкой о волшебном снегопаде, который приносит с собой радость и чудеса. Ожидается, что постановка подарит зрителям незабываемые моменты и позволит окунуться в мир удивительных историй.

Создатели и концепция

Режиссёр Анна Дубровина, известная своей работой над спектаклем «Маскарад», предлагает зрителям уникальный подход к классической теме. В спектакле используются современные технологии и необычные декорации, что сделает его особенно привлекательным для зрителей, интересующихся инновационными формами театрального искусства.

Кому стоит посетить спектакль

Этот спектакль станет настоящим событием для любителей волшебных историй. Он подойдёт как детям, так и взрослым, которые ценят силу театра и магию театрального искусства.

Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной постановки, наполненной чудесами и светом.

В других городах
Март
Апрель
Май
7 марта суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
18 апреля суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
2 мая суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

