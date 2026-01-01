Спектакль Денискины рассказы. Читает Павел Любимцев

Музыкально-литературный спектакль по В. Драгунскому

Приглашаем вас на музыкально-литературный спектакль «Денискины рассказы», основанный на знаменитых произведениях Юрия Драгунского. Это уникальное событие объединит волшебный мир детских историй и музыку русских и зарубежных композиторов.

О спектакле

Спектакль откроет артист театра и радиоведущий Павел Любимцев, который погрузит зрителей в весёлый мир героев «Денискиных рассказов». Зрители смогут насладиться искусством звучащего слова, гармонично сочетаясь с красочными мелодиями живого оркестра.

Исполнители и дирижёр

Музыкальное сопровождение обеспечит Уральский академический филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса, а дирижировать концертом будет талантливый Дмитрий Филатов. На сцене также выступит заслуженный артист России Павел Любимцев, который truly masterfully передаст атмосферу волшебной детской поры.

Семейный выходной

Это событие станет идеальным планом для семейного выходного, где дети и взрослые смогут насладиться не только музыкой, но и прекрасной литературой. Не упустите возможность увидеть, как оживают любимые персонажи на сцене, а их истории запомнятся на долгое время!