Спектакль Моя любовь

«Моя любовь» — юбилейный концерт СаунДрамы

В 2023 году студия СаунДрама отмечает 20-летний юбилей. Вдохновленные этим событием, мы с радостью представляем концерт актрисы и певицы Анастасии Сычёвой в Центре драматургии и режиссуры. Этот концерт стал кульминацией многолетнего творческого пути, который начался с первого спектакля Владимира Панкова и Пан-квартета «Красной ниткой».

Название «саундрама» возникло именно тогда, и с тех пор вокруг музыкальной команды начали собираться молодые музыканты, хореографы и актеры, стремящиеся экспериментировать с новыми формами сценического искусства. Юбилейный концерт включает в себя песни разных лет, созданные Анастасией в сотрудничестве с командой.

Знак любви в музыке

Особое внимание будет уделено композиции «Моя любовь» (музыка С. Родюкова, слова П. Ковалёва), которая неизменно звучит на концертных программах студии. Анастасия Сычёва отметила: «Наш концерт родился в честь СаунДрамы и благодаря ей: рядом со мной люди, которых я люблю и люблю то, что мы делаем вместе». Она считает, что любовь является незримой нитью, связывающей всех участников творческого процесса.

История и развитие СаунДрамы

Владимир Панков, основатель студии, подчеркнул, что за два десятилетия СаунДрама прошла путь от андеграундных площадок до больших театров и международных фестивалей. Он добавил: «На этом и основано её развитие — каждый будет открывать в саундраме что-то новое и трактовать её по-своему». Анастасия Сычёва с момента создания студии была не только участницей, но и вдохновением для творческого коллектива.

