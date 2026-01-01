Спектакль Моя любовь

В 2023 году студия СаунДрама отмечает 20-летний юбилей. Вдохновленные этим событием, мы с радостью представляем концерт актрисы и певицы Анастасии Сычёвой в Центре драматургии и режиссуры. Этот концерт стал кульминацией многолетнего творческого пути, который начался с первого спектакля Владимира Панкова и Пан-квартета «Красной ниткой».
Название «саундрама» возникло именно тогда, и с тех пор вокруг музыкальной команды начали собираться молодые музыканты, хореографы и актеры, стремящиеся экспериментировать с новыми формами сценического искусства. Юбилейный концерт включает в себя песни разных лет, созданные Анастасией в сотрудничестве с командой.
Особое внимание будет уделено композиции «Моя любовь» (музыка С. Родюкова, слова П. Ковалёва), которая неизменно звучит на концертных программах студии. Анастасия Сычёва отметила: «Наш концерт родился в честь СаунДрамы и благодаря ей: рядом со мной люди, которых я люблю и люблю то, что мы делаем вместе». Она считает, что любовь является незримой нитью, связывающей всех участников творческого процесса.
Владимир Панков, основатель студии, подчеркнул, что за два десятилетия СаунДрама прошла путь от андеграундных площадок до больших театров и международных фестивалей. Он добавил: «На этом и основано её развитие — каждый будет открывать в саундраме что-то новое и трактовать её по-своему». Анастасия Сычёва с момента создания студии была не только участницей, но и вдохновением для творческого коллектива.
