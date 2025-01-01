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Белый цветок
Билеты от 1500₽
Киноафиша Белый цветок

Спектакль Белый цветок

Постановка
Театральный особняк 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История четырёх поколений женских судеб одной семьи

«Белый цветок» — это спектакль, который рассказывает историю четырёх поколений женщин одной семьи. Каждая героиня пытается вырваться из системной динамики своего рода, отрицая свои корни и не принимая самого близкого человека — свою маму. Это трагическая, но в то же время глубокая и поучительная история о попытках разорвать незримые цепи, связывающие женщин поколениями.

Спектакль-расстановка и терапевтический эффект

«Белый цветок» — это спектакль-расстановка, в постановке которого принимала участие известный психолог Евгения Миронова. Она утверждает: «Расстановок чужих не бывает, и если вы пришли на спектакль, значит, на нем будут тронуты важные струнки вашей души». Этот спектакль имеет терапевтический эффект, позволяя зрителям не только погрузиться в атмосферу переживаний и эмоций, но и побыть в роли наблюдателя, проработать свои личные запросы и, возможно, найти ответы на многие жизненные вопросы.

Режиссер
Екатерина Гущина
В ролях
Лариса Шанина
Анна-Мария Анискина
Елизавета Леонтьева
Анна Соколовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок Белый цветок

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