Спектакль Белый цветок

История четырёх поколений женских судеб одной семьи

«Белый цветок» — это спектакль, который рассказывает историю четырёх поколений женщин одной семьи. Каждая героиня пытается вырваться из системной динамики своего рода, отрицая свои корни и не принимая самого близкого человека — свою маму. Это трагическая, но в то же время глубокая и поучительная история о попытках разорвать незримые цепи, связывающие женщин поколениями.

Спектакль-расстановка и терапевтический эффект

«Белый цветок» — это спектакль-расстановка, в постановке которого принимала участие известный психолог Евгения Миронова. Она утверждает: «Расстановок чужих не бывает, и если вы пришли на спектакль, значит, на нем будут тронуты важные струнки вашей души». Этот спектакль имеет терапевтический эффект, позволяя зрителям не только погрузиться в атмосферу переживаний и эмоций, но и побыть в роли наблюдателя, проработать свои личные запросы и, возможно, найти ответы на многие жизненные вопросы.