Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя дорогая Матильда
Киноафиша Моя дорогая Матильда

Спектакль Моя дорогая Матильда

Крепкая мелодрама на тему отцов и детей с отличными актерами
Постановка
Театр на Васильевском 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Постановка по пьесе Израэля Горовица

На большой сцене театра представлена трагикомедия "Моя дорогая Матильда". Это история о поиске своего места в жизни, полная абсурдного драматизма и фарса.

Автор и режиссёр

Постановка создана по пьесе Израэля Горовица, одного из ведущих американских драматургов. Его работы известны по всему миру, а в его пьесах блистали такие звезды, как Аль Пачино, Дайан Китон и Жерар Депардье. Режиссёром спектакля выступил Джон Пеппер, американец с итальянскими корнями, известный фотограф и режиссёр.

Сюжет

Сюжет вращается вокруг троих людей: американского неудачника Матиаса и двух одиноких дам. Матиасу выпадает редкий шанс — он получает в наследство роскошную парижскую квартиру. Однако вместе с квартирой ему "достаются" и неожиданные соседи, что приводит к ярким конфликтам и забавным ситуациям.

Почему стоит посмотреть

Спектакль обещает зрителям не только смешные казусы, но и глубокие размышления о семейных тайнах и личных драмах. Это стильное и современное представление, результат сотрудничества русской труппы с "импортным" постановщиком, впечатляет своей выразительной эстетикой.

Приходите насладиться этой уникальной постановкой, которая оставит неизгладимое впечатление!

Режиссер
Джон Пеппер
В ролях
Елена Рахленко
Наталья Круглова
Владимир Постников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Моя дорогая Матильда Моя дорогая Матильда Моя дорогая Матильда Моя дорогая Матильда Моя дорогая Матильда Моя дорогая Матильда

В ближайшие дни

Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
8 сентября в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
23 августа в 11:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко
16+
Комедия
Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко
20 августа в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше