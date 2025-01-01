Спектакль Моя дорогая Матильда

Постановка по пьесе Израэля Горовица

На большой сцене театра представлена трагикомедия "Моя дорогая Матильда". Это история о поиске своего места в жизни, полная абсурдного драматизма и фарса.

Автор и режиссёр

Постановка создана по пьесе Израэля Горовица, одного из ведущих американских драматургов. Его работы известны по всему миру, а в его пьесах блистали такие звезды, как Аль Пачино, Дайан Китон и Жерар Депардье. Режиссёром спектакля выступил Джон Пеппер, американец с итальянскими корнями, известный фотограф и режиссёр.

Сюжет

Сюжет вращается вокруг троих людей: американского неудачника Матиаса и двух одиноких дам. Матиасу выпадает редкий шанс — он получает в наследство роскошную парижскую квартиру. Однако вместе с квартирой ему "достаются" и неожиданные соседи, что приводит к ярким конфликтам и забавным ситуациям.

Почему стоит посмотреть

Спектакль обещает зрителям не только смешные казусы, но и глубокие размышления о семейных тайнах и личных драмах. Это стильное и современное представление, результат сотрудничества русской труппы с "импортным" постановщиком, впечатляет своей выразительной эстетикой.

Приходите насладиться этой уникальной постановкой, которая оставит неизгладимое впечатление!