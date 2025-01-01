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Любовные письма
Киноафиша Любовные письма

Спектакль Любовные письма

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История переписки и судьбы

Спектакль «Любовные письма» рассказывает о сложной и трогательной истории двух людей, связанных через письма. Энди и Мелисса познакомились ещё детьми и начали переписываться, не подозревая, как это изменит их жизни.

Параллельные пути

По мере развития сюжета мы видим, как их пути идут параллельно, но глубоко переплетены. Мелисса, одарённая девочка из богатой семьи, сталкивается с трудностями и опускается на самое дно, в то время как Энди, простой парень из неблагополучной семьи, поднимается на вершину социальной лестницы.

Неизменная связь через письма

Их романтические отношения, начавшиеся в подростковом возрасте и прерванные родителями, становятся судьбоносными. Несмотря на то что они не могут быть вместе, письма становятся единственным способом поддерживать связь. Эта связь, натянутая до предела, отражает всю сложность и напряжение их чувств.

Любовь как испытание

«Любовные письма» исследует тему любви как сложного и многослойного процесса. Это скольжение по тонкому льду, путь по краю пропасти, полный взлетов и падений, ранения и спасения. Спектакль показывает, как трудно и в то же время важно сохранять связь и любовь, несмотря на преграды и испытания.

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Арина Лыкова
Михаил Касапов

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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