Спектакль Антарктида

Спектакль по пьесе Ульяны Гицаровой

«Антарктида» — это драматическая постановка по пьесе Ульяны Гицаровой, которая впервые была представлена на фестивале им. А.М. Володина «Пять вечеров». История основана на реальных событиях и переносит зрителей в середину 90-х годов ХХ века.

Сюжет

Антарктическая станция «Молодежная» закрывается, и судьбы людей, оказавшихся там, переплетаются в сложный клубок эмоций и переживаний. Три полярника и якутская лайка по имени Мишка застряли на станции, и каждый из них сталкивается с вопросами о прошлом, памяти и самосохранении.

Темы и настроение

Спектакль предлагает переосмысление непростого периода истории нашей страны. Он наполнен сочным мужским юмором, верой в лучшее и силой духа. Это история о людях, которые не теряют надежду и стремятся к жизни даже в самых суровых условиях.

Приходите и погрузитесь в эту эмоциональную и вдохновляющую историю о человеческой стойкости и надежде!