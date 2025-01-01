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Антарктида
Киноафиша Антарктида

Спектакль Антарктида

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ульяны Гицаровой

«Антарктида» — это драматическая постановка по пьесе Ульяны Гицаровой, которая впервые была представлена на фестивале им. А.М. Володина «Пять вечеров». История основана на реальных событиях и переносит зрителей в середину 90-х годов ХХ века.

Сюжет

Антарктическая станция «Молодежная» закрывается, и судьбы людей, оказавшихся там, переплетаются в сложный клубок эмоций и переживаний. Три полярника и якутская лайка по имени Мишка застряли на станции, и каждый из них сталкивается с вопросами о прошлом, памяти и самосохранении.

Темы и настроение

Спектакль предлагает переосмысление непростого периода истории нашей страны. Он наполнен сочным мужским юмором, верой в лучшее и силой духа. Это история о людях, которые не теряют надежду и стремятся к жизни даже в самых суровых условиях.

Приходите и погрузитесь в эту эмоциональную и вдохновляющую историю о человеческой стойкости и надежде!

Режиссер
Петр Чижов
В ролях
Роман Агеев
Вадим Бочанов
Виталий Гудков
Александр Кошкидько
Полина Воронова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Антарктида Антарктида Антарктида Антарктида Антарктида Антарктида Антарктида

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