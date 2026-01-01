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Киноафиша Мандат

Спектакль Мандат

12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве и Санкт-Петербурге

Пермский театр «У Моста» представляет эксцентрическую комедию Николая Эрдмана, написанную в 1924 году. Эта пьеса, известная своим ярким сатирическим содержанием, впервые пришла к широкой публике благодаря постановке Всеволода Мейерхольда. Однако, несмотря на свою историю, сегодня она звучит свежо и современно, словно была написана совсем недавно.

Действие происходит в эпоху НЭПа, а актуальная сатира на фальшивых коммунистов и эксцентричных монархистов делает комедию особенно резонирующей в наши дни. Зрители могут ожидать фейерверк актёрской импровизации в исполнении талантливых артистов театра «У Моста». Это будет не просто спектакль, а настоящая театральная феерия, полная парадоксальных характеров и весёлых ситуаций.

Авторский театр Сергея Федотова

Театр под руководством Сергея Федотова уже успел завоевать признание зрителей и критиков. Он трижды был номинирован и стал лауреатом Российской национальной премии «Золотая маска». Также театр получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России». На его счету 45 Гран-при с зарубежных фестивалей, а по версии журнала Forbes он входит в десятку лучших театров страны.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного шоу, полного смеха и ярких рывков театрального искусства!

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Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2000 ₽
В других городах
Сентябрь
15 сентября вторник
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2500 ₽

Фотографии

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