Спектакль Мандат

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве и Санкт-Петербурге

Пермский театр «У Моста» представляет эксцентрическую комедию Николая Эрдмана, написанную в 1924 году. Эта пьеса, известная своим ярким сатирическим содержанием, впервые пришла к широкой публике благодаря постановке Всеволода Мейерхольда. Однако, несмотря на свою историю, сегодня она звучит свежо и современно, словно была написана совсем недавно.

Действие происходит в эпоху НЭПа, а актуальная сатира на фальшивых коммунистов и эксцентричных монархистов делает комедию особенно резонирующей в наши дни. Зрители могут ожидать фейерверк актёрской импровизации в исполнении талантливых артистов театра «У Моста». Это будет не просто спектакль, а настоящая театральная феерия, полная парадоксальных характеров и весёлых ситуаций.

Авторский театр Сергея Федотова

Театр под руководством Сергея Федотова уже успел завоевать признание зрителей и критиков. Он трижды был номинирован и стал лауреатом Российской национальной премии «Золотая маска». Также театр получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России». На его счету 45 Гран-при с зарубежных фестивалей, а по версии журнала Forbes он входит в десятку лучших театров страны.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного шоу, полного смеха и ярких рывков театрального искусства!