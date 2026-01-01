Спектакль «Москва-Петушки» по мотивам произведения Венедикта Ерофеева

В Студии театрального искусства (СТИ) пройдет спектакль по мотивам знаменитого произведения Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Спектакль создан режиссерами Сергеем Женовачем, Александром Боровским, Дамиром Исмагиловым и Григорием Гоберником.

Главный герой, Веничка, остаётся трезвым среди пьяных. Это история о одиночестве умного и честного человека, который не подстраивается под окружающий мир. Спектакль особенно подойдёт тем, кто ценит глубокие размышления о человеческой природе и социальных проблемах.

Создатели спектакля

Сергей Женовач

Александр Боровский

Дамир Исмагилов

Григорий Гоберник

О спектакле

Сергей Женовач отмечает: «Текст Венедикта Ерофеева полон словозвучия. Человек под воздействием алкоголя не может мыслить и говорить так, как Веничка. Его хмель не берет! Он пребывает в состоянии „окосения души“ и предпочитает молчать, поскольку не может подстроиться под окружающий мир. Эта история – миф об одиночестве интеллигентного и честного человека, лишнего в своем окружении. Маты, присутствующие в спектакле, отражают часть нашей культуры, и от этого никуда не деться. Грязь появляется только тогда, когда они используются для унижения другого человека. Мир, описанный в «Москва-Петушки», — это тонкая и умная игра».

Премьера и гастроли

Премьера спектакля состоялась 15 сентября 2012 года. В 2016 году спектакль гастролировал в Санкт-Петербурге на сцене МДТ Театр Европы.

Обратите внимание

Уважаемые зрители, обратите внимание, что в спектакле сохранен авторский текст, содержащий ненормативную лексику. Спектакль идет с антрактом.

Благодарим компанию «Эспро» и АФК «Система» за помощь в создании спектакля, который также был поддержан Министерством культуры РФ.

Награды

Алексей Вертков, исполняющий роль Венички, стал лауреатом нескольких престижных наград, включая «Золотую Маску», Премию Станиславского и «Хрустальную Турандот» в 2014 году.