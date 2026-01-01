Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Столыпин и враги
Билеты от 800₽
Киноафиша Столыпин и враги

Спектакль Столыпин и враги

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль о Петре Столыпине в Театре на Малой Ордынке

В Театре на Малой Ордынке грядёт уникальный спектакль о Петре Столыпине — реформаторе, чья судьба полна противоречий. Этот спектакль погружает зрителей в эпоху раннего XX века и раскрывает сложный характер его главного героя через факты и художественные образы.

О Петре Столыпине

Кто он — мудрый реформатор или жестокий сатрап? За что его убили на глазах у императора Николая II? История жизни Петра Аркадьевича Столыпина полна драматизма. В 22 года он женился на невесте своего убитого брата и всю свою недолгую жизнь посвятил служению России. Его последними словами стали: «Рад умереть за царя…»

Сюжет спектакля

Спектакль основан на книге и пьесе известного историка Святослава Рыбаса. Здесь представлены достоверные факты и проверенные сведения о Столыпине. Однако это не просто историческая драма; «Столыпин» — это яркое художественное высказывание. Сцена украшена элегантными историческими костюмами, а документальные кадры хроники помогают атмосферно передать дух той эпохи.

В главной роли — Эдуард Флеров

Заглавную роль в спектакле исполняет Эдуард Флеров, актёр театра и кино, который ещё до участия в постановке заинтересовался биографией Столыпина. Его исполнение и знания о личности героя делают спектакль особенно захватывающим.

Спектакль привлечёт внимание тех, кто интересуется историческими персонажами и их судьбами. Приглашаем вас стать свидетелями этой захватывающей истории о жизни и трагедии одного из самых известных реформаторов России!

В ролях
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров

Купить билет на спектакль Столыпин и враги

Помощь с билетами
Июнь
16 июня вторник
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Роман
16+
Премьера Драма

Роман

31 мая в 19:00 Театр Российской Армии
от 800 ₽
ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ
16+
Драма

ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ

17 июля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
Есенин. Дорога из разбитых сердец
16+
Драма

Есенин. Дорога из разбитых сердец

28 мая в 19:00 VS Театр Ольховская
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше