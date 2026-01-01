Спектакль Столыпин и враги

Спектакль о Петре Столыпине в Театре на Малой Ордынке

В Театре на Малой Ордынке грядёт уникальный спектакль о Петре Столыпине — реформаторе, чья судьба полна противоречий. Этот спектакль погружает зрителей в эпоху раннего XX века и раскрывает сложный характер его главного героя через факты и художественные образы.

О Петре Столыпине

Кто он — мудрый реформатор или жестокий сатрап? За что его убили на глазах у императора Николая II? История жизни Петра Аркадьевича Столыпина полна драматизма. В 22 года он женился на невесте своего убитого брата и всю свою недолгую жизнь посвятил служению России. Его последними словами стали: «Рад умереть за царя…»

Сюжет спектакля

Спектакль основан на книге и пьесе известного историка Святослава Рыбаса. Здесь представлены достоверные факты и проверенные сведения о Столыпине. Однако это не просто историческая драма; «Столыпин» — это яркое художественное высказывание. Сцена украшена элегантными историческими костюмами, а документальные кадры хроники помогают атмосферно передать дух той эпохи.

В главной роли — Эдуард Флеров

Заглавную роль в спектакле исполняет Эдуард Флеров, актёр театра и кино, который ещё до участия в постановке заинтересовался биографией Столыпина. Его исполнение и знания о личности героя делают спектакль особенно захватывающим.

Спектакль привлечёт внимание тех, кто интересуется историческими персонажами и их судьбами.