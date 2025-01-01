Спектакль Щелкунчик

Интерактивный спектакль-сказка с песочной анимацией

Приглашаем детей от 4 до 12 лет на интерактивный спектакль-сказку «Щелкунчик» с песочной анимацией и живой музыкой. Этот спектакль входит в цикл «Музыка песчаных сказок», который объединяет интерактивные представления с живой музыкой и песочной анимацией. Постановка осуществлена Ольгой Пикколо с участием артистов Мариинского театра и пройдет на сцене камерного зала «Вокзал. Озёрки».

О спектакле

Интерактивные концерты «Пикколо» опираются на педагогические принципы известных педагогов, таких как Януш Корчак, Карл Орф, Жак Далькроз и Мария Монтессори. В спектакле используются элементы музыкальной терапии, что делает его не только развлекательным, но и образовательным.

Сюжет спектакля основан на знаменитой сказке Э. Т. Гофмана и третьем балете П. И. Чайковского. На Рождество крёстный дарит юной Мари деревянного Щелкунчика. Благодаря чистому и любящему сердцу девочки, Щелкунчик освобождается от злых чар и преображается в прекрасного принца.

Артисты

В спектакле принимают участие:

Ольга Пикколо — ведущая детских программ Мариинского театра, автор и ведущая концерта

Александр Широков — артист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов (скрипка)

Оксана Чунчукова — художник песочной анимации

Эдуард Кипрский — артист Мариинского театра (фортепиано)

Приходите на «Щелкунчик» и погрузитесь в волшебный мир сказки вместе с нами!