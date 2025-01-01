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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

Постановка
Концертный зал в здании Екатерининского собрания 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль-сказка с песочной анимацией

Приглашаем детей от 4 до 12 лет на интерактивный спектакль-сказку «Щелкунчик» с песочной анимацией и живой музыкой. Этот спектакль входит в цикл «Музыка песчаных сказок», который объединяет интерактивные представления с живой музыкой и песочной анимацией. Постановка осуществлена Ольгой Пикколо с участием артистов Мариинского театра и пройдет на сцене камерного зала «Вокзал. Озёрки».

О спектакле

Интерактивные концерты «Пикколо» опираются на педагогические принципы известных педагогов, таких как Януш Корчак, Карл Орф, Жак Далькроз и Мария Монтессори. В спектакле используются элементы музыкальной терапии, что делает его не только развлекательным, но и образовательным.

Сюжет спектакля основан на знаменитой сказке Э. Т. Гофмана и третьем балете П. И. Чайковского. На Рождество крёстный дарит юной Мари деревянного Щелкунчика. Благодаря чистому и любящему сердцу девочки, Щелкунчик освобождается от злых чар и преображается в прекрасного принца.

Артисты

В спектакле принимают участие:

  • Ольга Пикколо — ведущая детских программ Мариинского театра, автор и ведущая концерта
  • Александр Широков — артист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов (скрипка)
  • Оксана Чунчукова — художник песочной анимации
  • Эдуард Кипрский — артист Мариинского театра (фортепиано)

Приходите на «Щелкунчик» и погрузитесь в волшебный мир сказки вместе с нами!

Режиссер
Ольга Пикколо
В ролях
Ольга Пикколо
Оксана Чунчукова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 декабря
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽

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