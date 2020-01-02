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Я тебе верю!
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Спектакль Я тебе верю!

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танго под покровом ночи

Под покровом ночи в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио де ла Плата, вдали от притихшей в смутное время 50-х столицы, танцуют танго. Юноши и девушки со всей округи приходят на пятничную милонгу, и лучшим танцором среди этих мест считался Луис, сын старого рыбака Хосе. Именно в один из таких вечеров началась удивительная история любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, по воле случая встретившейся на его пути.

Реальная история Карлоса Альберто Эстебеса
В основе сюжета, построенного на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражаются через пластику движений, песни и музыку, лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей ставшего невероятно популярного во всем мире танца.

Хореография и вокал
Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России и талантливых артистов балета, не навязчивый, но захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины середины прошлого века, затем перенестись в гламурный и шумный Париж, где лоск и пафос ярких огней сочетаются с мрачными и опасными трущобами.

Судьба и любовь
Зрители смогут наблюдать за поворотами судьбы, переживать за героев в их поисках себя, в борьбе с превратностями судьбы за место под солнцем, за жизнь, за любовь.

Оригинальные костюмы и декорации
Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволяет увидеть героев глазами их современников. Проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину.

Лучшие артисты танго России
В спектакле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призёры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российских турниров по аргентинскому танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Артём и Полина Лучины, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Валерия Кириллова и другие артисты, а также — прекрасный балет.

Вокальные исполнители и танго-оркестр
Вокальные партии исполняют: Мария Геворгян, Галина Шиманская, Артём Елисеев, Владимир Пудовкин, Эмиль Салес, Юлия Фардзинова. Действие спектакля украшает самый настоящий танго-оркестр.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Я тебе верю! Я тебе верю! Я тебе верю!

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