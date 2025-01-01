Московский Стендап на Крыше

Новый проект от StandUp_Msk в Санкт-Петербурге приглашает вас на серию уникальных стендап-концертов прямо на крыше! Весь август вас ждут яркие выступления популярных комиков, свежий юмор и незабываемая атмосфера.
Каждый вечер на сцене — три комика и ведущий из числа звезд ТНТ и Labelcom. Однако, имена большинства участников держатся в секрете, чтобы создать эффект неожиданности и приятного сюрприза для зрителей. Вы можете увидеть на сцене как известных стендаперов, так и новые лица, которые уже успели завоевать популярность на ТВ и YouTube.
StandUp Msk — это комьюнити стендап-комиков со всей России. Теперь их выступления доступны и в Санкт-Петербурге, на самых атмосферных площадках города. Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться живым юмором в самом сердце Петербурга!