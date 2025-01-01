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Московский Стендап на Крыше
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Московский Стендап на Крыше

Постановка
Крыша 18 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Московские комики на Питерской крыше

Новый проект от StandUp_Msk в Санкт-Петербурге приглашает вас на серию уникальных стендап-концертов прямо на крыше! Весь август вас ждут яркие выступления популярных комиков, свежий юмор и незабываемая атмосфера.

Каждый вечер на сцене — три комика и ведущий из числа звезд ТНТ и Labelcom. Однако, имена большинства участников держатся в секрете, чтобы создать эффект неожиданности и приятного сюрприза для зрителей. Вы можете увидеть на сцене как известных стендаперов, так и новые лица, которые уже успели завоевать популярность на ТВ и YouTube.

Что вас ждет

  • Импровизационное общение с залом: Каждое выступление уникально, комики взаимодействуют с аудиторией, создавая живую и динамичную атмосферу.
  • Свежий юмор на свежем воздухе: Наслаждайтесь вечерними выступлениями под открытым небом с потрясающим видом на город.
  • Удобство и комфорт: Зрители размещаются за столиками, где можно заказывать еду и напитки из меню. Рассадка осуществляется администратором по приходу гостей, возможна подсадка других гостей за один стол для небольших компаний. Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее.

Дополнительная информация

  • Розыгрыши: В течение вечера будут проводиться розыгрыши напитков и пригласительных на будущие мероприятия.
  • Погодные условия: В случае непогоды мероприятие может быть перенесено в помещение.
  • Важные моменты: Лица в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не быть допущены на мероприятие.

StandUp Msk — это комьюнити стендап-комиков со всей России. Теперь их выступления доступны и в Санкт-Петербурге, на самых атмосферных площадках города. Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться живым юмором в самом сердце Петербурга!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
21:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽

Фотографии

Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше Московский Стендап на Крыше

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Э.Мамедова сопрано, аб-т №3
14 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
31 июля в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
31 июля в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
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