Московский Стендап на Крыше

Московские комики на Питерской крыше

Новый проект от StandUp_Msk в Санкт-Петербурге приглашает вас на серию уникальных стендап-концертов прямо на крыше! Весь август вас ждут яркие выступления популярных комиков, свежий юмор и незабываемая атмосфера.

Каждый вечер на сцене — три комика и ведущий из числа звезд ТНТ и Labelcom. Однако, имена большинства участников держатся в секрете, чтобы создать эффект неожиданности и приятного сюрприза для зрителей. Вы можете увидеть на сцене как известных стендаперов, так и новые лица, которые уже успели завоевать популярность на ТВ и YouTube.

Что вас ждет

Импровизационное общение с залом: Каждое выступление уникально, комики взаимодействуют с аудиторией, создавая живую и динамичную атмосферу.

Каждое выступление уникально, комики взаимодействуют с аудиторией, создавая живую и динамичную атмосферу. Свежий юмор на свежем воздухе: Наслаждайтесь вечерними выступлениями под открытым небом с потрясающим видом на город.

Наслаждайтесь вечерними выступлениями под открытым небом с потрясающим видом на город. Удобство и комфорт: Зрители размещаются за столиками, где можно заказывать еду и напитки из меню. Рассадка осуществляется администратором по приходу гостей, возможна подсадка других гостей за один стол для небольших компаний. Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее.

Дополнительная информация

Розыгрыши: В течение вечера будут проводиться розыгрыши напитков и пригласительных на будущие мероприятия.

В течение вечера будут проводиться розыгрыши напитков и пригласительных на будущие мероприятия. Погодные условия: В случае непогоды мероприятие может быть перенесено в помещение.

В случае непогоды мероприятие может быть перенесено в помещение. Важные моменты: Лица в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не быть допущены на мероприятие.

StandUp Msk — это комьюнити стендап-комиков со всей России. Теперь их выступления доступны и в Санкт-Петербурге, на самых атмосферных площадках города. Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться живым юмором в самом сердце Петербурга!