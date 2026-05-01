Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников

Классика отечественной музыки в исполнении Государственного Кремлевского оркестра
Государственный Кремлевский оркестр, под руководством главного дирижера Константина Чудовского, приглашает зрителей насладиться великолепной программой, состоящей из музыки к известным кинофильмам.
В программе
Зрители смогут услышать произведения таких композиторов, как:
- Исаак Дунаевский: Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
- Микаэл Таривердиев:
- Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»
- Вальс из музыки к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»
- Владимир Дашкевич: Увертюра из музыки к кинофильму «Шерлок Холмс»
- Александр Зацепин: Попурри на музыку к фильмам Леонида Гайдая
- Александр Рыбников: «Лестница в небо» из музыки к кинофильму «Тот самый Мюнхгаузен»
- Андрей Петров: Вальс из музыки к кинофильму «Берегись автомобиля»
- Георгий Свиридов: Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
- Дмитрий Шостакович: Вальс из музыки к кинофильму «Первый эшелон»
- Арарат Хачатурян: Вальс из музыки драмы Михаила Лермонтова «Маскарад»
- Сергей Прокофьев: Вальс из музыки балета «Золушка»
Не упустите возможность наслаждаться великолепной музыкой и уникальными произведениями, которые стали настоящей классикой в истории отечественного кино.