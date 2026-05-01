Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников

Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Классика отечественной музыки в исполнении Государственного Кремлевского оркестра

Государственный Кремлевский оркестр, под руководством главного дирижера Константина Чудовского, приглашает зрителей насладиться великолепной программой, состоящей из музыки к известным кинофильмам.

В программе

Зрители смогут услышать произведения таких композиторов, как:

  • Исаак Дунаевский: Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
  • Микаэл Таривердиев:
    • Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»
    • Вальс из музыки к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • Владимир Дашкевич: Увертюра из музыки к кинофильму «Шерлок Холмс»
  • Александр Зацепин: Попурри на музыку к фильмам Леонида Гайдая
  • Александр Рыбников: «Лестница в небо» из музыки к кинофильму «Тот самый Мюнхгаузен»
  • Андрей Петров: Вальс из музыки к кинофильму «Берегись автомобиля»
  • Георгий Свиридов: Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
  • Дмитрий Шостакович: Вальс из музыки к кинофильму «Первый эшелон»
  • Арарат Хачатурян: Вальс из музыки драмы Михаила Лермонтова «Маскарад»
  • Сергей Прокофьев: Вальс из музыки балета «Золушка»

Не упустите возможность наслаждаться великолепной музыкой и уникальными произведениями, которые стали настоящей классикой в истории отечественного кино.

Купить билет на концерт Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников

Помощь с билетами
Май
Июнь
31 мая воскресенье
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
24 июня среда
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Интерактивный концерт «Путешествие в сказку»
12+
Классическая музыка

Интерактивный концерт «Путешествие в сказку»

31 мая в 12:00 Музей Прокофьева
от 1000 ₽
Рома Жуков
18+
Поп

Рома Жуков

29 августа в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Технология
18+
Поп

Технология

26 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше