Музыка из любимых кинофильмов. Зацепин. Дунаевский. Рыбников

Классика отечественной музыки в исполнении Государственного Кремлевского оркестра

Государственный Кремлевский оркестр, под руководством главного дирижера Константина Чудовского, приглашает зрителей насладиться великолепной программой, состоящей из музыки к известным кинофильмам.

Зрители смогут услышать произведения таких композиторов, как:

Исаак Дунаевский : Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

: Владимир Дашкевич : Увертюра из музыки к кинофильму «Шерлок Холмс»

: Александр Рыбников : «Лестница в небо» из музыки к кинофильму «Тот самый Мюнхгаузен»

: Георгий Свиридов : Румба из музыки к кинофильму «Время, вперед!»

: Арарат Хачатурян : Вальс из музыки драмы Михаила Лермонтова «Маскарад»

Не упустите возможность наслаждаться великолепной музыкой и уникальными произведениями, которые стали настоящей классикой в истории отечественного кино.