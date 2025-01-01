Меню
Moscow Rock City
Билеты от 500₽
Киноафиша Moscow Rock City

Moscow Rock City

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт Santa Maria в клубе O'Connells Pub

Проект Moscow Rock City, связанный с известной музыкальной группой Santa Maria, приглашает поклонников на захватывающее выступление в концертном клубе O'Connells Pub в Москве. Эта группа оставила заметный след в истории московской рок-сцены начала 2000-х годов.

О группе

Santa Maria известна своими хитовыми композициями и незабываемыми концертами, которые собирали многотысячные толпы. Их музыка насыщена энергией, а тексты наполнены глубокими философскими размышлениями, что делает их выступления особенно привлекательными для ценителей жанра.

Атмосфера клуба

Клуб O'Connells Pub предлагает уникальную камерную атмосферу и высококачественный звук. Это идеальное место для тех, кто хочет наслаждаться живой музыкой в близости к любимым исполнителям. Здесь каждый зритель почувствует себя частью музыкального события.

Для кого это мероприятие

Концерт будет интересен не только давним поклонникам Santa Maria, но и всем, кто ценит рок-музыку. Придите и погрузитесь в атмосферу настоящего рок-шоу, полную энергии и драйва.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события в мире музыки!

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 500 ₽

