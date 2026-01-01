Живое исполнение культовых альбомов. Герман Лукьянов и «Каданс»: «Иванушка-дурачок»

Концерт «Живое исполнение культовых альбомов» в Зарядье

Зал Зарядье рад представить новый цикл концертов с необычным форматом — «Живое исполнение культовых альбомов». Ведущий программы, известный джазовый эксперт Кирилл Мошков, познакомит слушателей с легендарными альбомами, а некоторые из них будут исполнены именитыми артистами.

Об альбоме «Иванушка-дурачок»

Один из центральных моментов цикла — исполнение альбома «Иванушка-дурачок» (1982) ансамбля «Каданс» под управлением Германа Лукьянова. Этот альбом стал знаковой вехой в истории отечественного джаза. Он необычен тем, что сочетает элементы джазового авангарда, сложные размеры, хроматику и додекафонию с фольклорными мотивами и русской мелодикой.

Значение и влияние

Лукьянов, мастер тембровых находок, создал звучание, близкое к оркестровому, используя малый состав — септет. Альбом подчеркивает зрелость советского камерного джаза и его способность к новаторству. Интересно, что запись попала в поле зрения западных музыкантов: вибрафонист Гэри Бёртон записал пьесу Лукьянова «Иванушка-дурачок» для лейбла ECM, что можно считать признанием на международном уровне.

Исполнители

Композиций из этого культового альбома зрителей порадует «Круглый Бенд», в который входит Алексей Круглов — бывший участник ансамбля «Каданс» Лукьянова. Также в составе группы будут: саксофонист Алексей Круглов, контрабасист Пётр Талалай, барабанщик Денис Шушков, а ведущим станет Кирилл Мошков.

