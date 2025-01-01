Иван Бессонов. Новогодний Чайковский Гала

Новогодний концерт в Большом зале Консерватории

Приглашаем вас на грандиозное действо «Новогодний Чайковский-Штраус Гала»! 13 декабря в Большом зале консерватории зрителей ждёт незабываемый концерт, в программе которого — великий Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского и шедевры семьи Штраусов.

Музыка, которая объединяет поколения

В этом вечере прозвучат всемирно известные вальсы, польки и марши, такие как:

«На прекрасном голубом Дунае»

«Сказки Венского леса»

«Вино, женщины, песни»

Польки «Трик трак», «Гром и молния», «На охоте»

Легендарный «Марш Радецкого»

Канкан Жака Оффенбаха

Выступление звезд

На сцене будет выступать Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Светланова, а за роялем — пианист-виртуоз Иван Бессонов, обладатель Гран-при Евровидения 2018 и Международного конкурса имени С. Рахманинова 2022 года. Его триумфальная победа на классическом Евровидении стала исторической, так как он стал первым российским пианистом, одержавшим победу за 36 лет существования конкурса.

Как отмечают шотландские газеты, Бессонов выступил с Первым концертом Чайковского так гениально, что ему стоя аплодировали не только зрители и жюри, но и сам оркестр.

Программа вечера

Спектакль будет разделен на два отделения:

Первое отделение: произведения Чайковского — «Панорама» и «Вальс цветов» из балета Спящая красавица, а также Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Второе отделение: шедевры семьи Штраусов и другие известные произведения, которые создадут атмосферу праздника и веселья.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!