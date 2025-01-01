Иван Бессонов. Новогодний Чайковский Гала

Приглашаем вас на грандиозное действо «Новогодний Чайковский-Штраус Гала»! 13 декабря в Большом зале консерватории зрителей ждёт незабываемый концерт, в программе которого — великий Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского и шедевры семьи Штраусов.
В этом вечере прозвучат всемирно известные вальсы, польки и марши, такие как:
На сцене будет выступать Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Светланова, а за роялем — пианист-виртуоз Иван Бессонов, обладатель Гран-при Евровидения 2018 и Международного конкурса имени С. Рахманинова 2022 года. Его триумфальная победа на классическом Евровидении стала исторической, так как он стал первым российским пианистом, одержавшим победу за 36 лет существования конкурса.
Как отмечают шотландские газеты, Бессонов выступил с Первым концертом Чайковского так гениально, что ему стоя аплодировали не только зрители и жюри, но и сам оркестр.
Спектакль будет разделен на два отделения:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!