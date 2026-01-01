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Мировые рок-хиты на саксофонах
Билеты от 700₽
Киноафиша Мировые рок-хиты на саксофонах

Мировые рок-хиты на саксофонах

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер рок-хитов на саксофонах в Доме музыки

В Доме музыки пройдет уникальный музыкальный вечер с участием ансамбля «Sirenes Saxophone». Музыканты исполнят легендарные рок-хиты на саксофонах, разрывая шаблоны и раздвигая границы возможного. В программе ожидаются композиции таких групп, как KISS, Scorpions, Linkin Park и AC/DC, а также трогательные рок-баллады от «Ария» и «ДДТ». Этот вечер будет настоящим проявлением энергии и импровизации.

Неповторимый ансамбль

Ансамбль «Sirenes Saxophone» — это первый женский коллектив саксофонистов, который радует зрителей высоким профессионализмом и уникальными программами. Каждое исполнение музыкантки чувствуют, как будто оно создаётся здесь и сейчас. Как отмечают сами участницы ансамбля: «Мы непредсказуемы, свободны и поддаемся вдохновению. Иногда позволяем себе импровизировать, порой на сцене происходят настоящие музыкальные откровения».

Программа вечера

Вечер наполнится мощными и пронзительными композициями от KISS, Scorpions, Linkin Park и AC/DC, чередующимися с мелодичными рок-балладам групп «Ария» и «ДДТ». Насыщенная программа не даст вам расслабиться, переходя из эмоциональных моментов в задорный ска-панк. Каждый зритель ощутит шквал ярких эмоций, которые, без сомнения, оставят желание продолжить этот музыкальный опыт.

Этот вечер станет настоящим рок-экшном и музыкальным штормом, который никто не должен пропустить!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты на саксофонах

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Октябрь
9 октября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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