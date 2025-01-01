Спектакль Морозко

Зимняя сказка «Морозко» — одна из самых поэтичных в русском фольклоре. Хозяин леса Мороз Иванович, он же Морозко, воплощает народные представления о добре, справедливости и таинственных природных силах, помогающих человеку. В нашем спектакле Мороз Иванович устраивает для лесных зверушек, Зайца и Белочки, встречу Нового года. Баба-Яга и ее свита — Соловей-Разбойник и Кот-Баюн хотят сорвать праздник. Главная лирическая героиня этой истории — красавица Аннушка. За трудолюбие и отзывчивость Мороз Иванович дарит ей богатые подарки. Совсем другая участь ожидает мачеху и ее дочку, капризную ленивицу Марфутку. В спектакле много волшебства и необычных превращений. Детям откроется житейская мудрость народной сказки, ее самобытный лукавый юмор. И как всегда в сказке, добро побеждает зло.