Спектакль Морозко

Морозко
Постановка
Плоды просвещения 6+
Режиссер Нина Ульянова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зимняя сказка «Морозко» — одна из самых поэтичных в русском фольклоре. Хозяин леса Мороз Иванович, он же Морозко, воплощает народные представления о добре, справедливости и таинственных природных силах, помогающих человеку. В нашем спектакле Мороз Иванович устраивает для лесных зверушек, Зайца и Белочки, встречу Нового года. Баба-Яга и ее свита — Соловей-Разбойник и Кот-Баюн хотят сорвать праздник. Главная лирическая героиня этой истории — красавица Аннушка. За трудолюбие и отзывчивость Мороз Иванович дарит ей богатые подарки. Совсем другая участь ожидает мачеху и ее дочку, капризную ленивицу Марфутку. В спектакле много волшебства и необычных превращений. Детям откроется житейская мудрость народной сказки, ее самобытный лукавый юмор. И как всегда в сказке, добро побеждает зло.

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 23 ноября
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
16:00 от 700 ₽

