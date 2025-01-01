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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Постановка
Эрмитажный театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов, Елизавета Меньшикова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лебединое озеро в Эрмитажном театре

Погружайтесь в мир русского балета с шедевром Петра Ильича Чайковского — балетом «Лебединое озеро» в трёх действиях, который будет представлен на сцене Эрмитажного театра. Это великолепное произведение, сопровождаемое симфоническим оркестром, не перестаёт восхищать зрителей по всему миру.

История и значение

«Лебединое озеро» — это не просто балет, а символ русского балета, который уже не одно столетие очаровывает своим великолепием и трагизмом. Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается одним из главных достижений русского классического балета.

Сюжет спектакля рассказывает историю любви и проклятия, затрагивая вечные темы жажды жизни, надежды на счастье и идеала красоты. Балет описывает вечные ценности и идеалы, которые не теряют своей актуальности с течением времени.

Каждый элемент постановки, от великолепных костюмов до завораживающего танца, создаёт атмосферу волшебства, которая будет сопровождать зрителей до последней минуты спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот классический балет в одном из самых престижных театров Санкт-Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 25 июля
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Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:30 от 4000 ₽
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19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
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19:30 от 4000 ₽
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