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Мороз Иванович
Киноафиша Мороз Иванович

Спектакль Мороз Иванович

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Поучительная история о двух девочках

Сказка «Мороз Иванович», написанная князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, остается актуальной и интересной как для детей, так и для взрослых. Это поучительная история о двух девочках — рукодельнице Маше и ленивице Кате, которые совершенно разные по характеру и отношению к труду. Маша всегда трудится, а Катя предпочитает бездельничать и жалуется на скуку.

Судьба ведерка и чудеса в колодце
Однажды Маша уронила ведерко в колодец, и ей пришлось спуститься за ним вниз. Это стало началом настоящих чудес, где главную роль играет добрый, но строгий дедушка Мороз Иванович. В его подземном мире скрываются удивительные новогодние тайны, а также подарки, которые ждут своих хозяев.

Подарки и уроки от Мороза Ивановича
Мороз Иванович приготовил яркие и красивые подарки для детей, но кто именно их получит — это откроется только на спектакле нашего театра. Эта история не только о чудесах, но и о том, как труд и добрые поступки приводят к настоящим наградам.

 

 

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