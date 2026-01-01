Легенда о Паганини на сцене Театра Вахтангова

На сцене и в арт-кафе Театра Вахтангова состоится постановка по пьесе Владимира Балашова «Легенда о Паганини». Режиссёр Наталья Ковалёва вернула на сцену одну из самых известных работ автора, который окончил Свердловский театральный институт и написал более 40 пьес. Среди его творений — цикл «Творцы», посвящённый выдающимся личностям.

Наталья Ковалёва продолжает развивать цикл «Творцов» в Театре Вахтангова, уже включающий спектакли о Моцарте, Сальери и других великих композиторах. Премьера «Легенды о Паганини» ожидается с большим интересом, она привлечёт как любителей исторических драм, так и поклонников музыкальных легенд.

Владимир Балашов, окончивший Свердловский театральный институт в 1949 году, начинает писать ещё в студенческие годы, создавая так называемые «стиховые» пьесы о юных годах Пушкина. Его талант не остался незамеченным, и вскоре он был отправлен на учёбу в Москву в Литинститут. Балашов создал более 40 пьес, среди которых цикл «Творцы» исследует жизни таких гениев, как Рафаэль, Бах и Томас Чаттертон.

В феврале к уже существующему циклу «Творцов» добавится Паганини, что разожжёт интерес зрителей к творчеству и истории этого выдающегося музыканта.