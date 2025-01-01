Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Морфий
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

Постановка
Линии 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Алексея Бахарева по рассказу Михаила Булгакова в пространстве Линии

Спектакль, вдохновленный рассказом Михаила Булгакова, представляет собой увлекательное погружение в мир внутренней борьбы и самоизучения. Герои оказываются заперты в замкнутом пространстве, где разворачиваются основные темы: мужское и женское, падение гения, соблазн и человеческая слабость перед чем-то высшим.

Темы и вопросы

На сцене поднимаются важные вопросы о невозможности изменить как внутреннее состояние, так и внешние обстоятельства. Каждый зритель сможет найти в этом множестве вопросов что-то свое, что волнует его в данный момент. Это - не просто спектакль, это возможность проследовать за героем или выбрать собственный путь внутри сознания. Выбор остается за вами.

О спектакле

«Дневник морфиниста» - это не только исследование человеческой природы, но и глубокая психологическая драма. Булгаков, как никто другой, умел передать внутренние переживания своих персонажей, и этот спектакль является ярким подтверждением его гениальности.

Интересные факты

  • Михаил Булгаков создал свой рассказ в сложное время, что отразилось на глубине его произведений.
  • Спектакль обещает быть визуально насыщенным, сочетая элементы драмы и театра абсурда.
  • Вопросы, поднятые в спектакле, остаются актуальными и по сей день, что делает его особенно интересным для современного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и открыть для себя мир, полный загадок и размышлений!

Режиссер
Андрей Бахарев
В ролях
Александр Гайдаржи
София Львова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 1 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 3 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 10 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 17 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 20 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 31 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мастер и Маргарита
12+
Драма
Мастер и Маргарита
27 января в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Три поросенка. Музыкальное шоу
0+
Детский Музыка
Три поросенка. Музыкальное шоу
27 сентября в 13:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 550 ₽
0+
Кукольный Детский
Кошки-мышки
23 сентября в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше