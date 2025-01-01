Меню
Киноафиша Рожки да ножки

Спектакль Рожки да ножки

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивное представление для самых маленьких

Озорная современная история «Рожки да ножки» сохраняет главный смысл старинного сюжета и отлично подходит для знакомства с миром театра кукол. В центре повествования оказывается милый, но хитрый Волк, который с помощью обманов и обещаний пытается заманить доверчивого козлика в лес.

Участие зрителей

С самого начала юные зрители становятся активными участниками спектакля. Им предстоит не только наблюдать за развитием событий, но и искать ответы на важные вопросы вместе с артистами. Как сложится судьба героев? Какие уроки они смогут вынести из своих приключений?

Поучительность и развлечение

Этот спектакль-игра раскрывает перед зрителем простые истины жизни, учит быть бдительными и осмотрительными. Дети не только развлекаются, но и получают ценные уроки о доверии и осторожности в отношениях.

Интересные факты

Спектакль «Рожки да ножки» основан на классической сказке, которая известна многим поколениям. Театр кукол, в свою очередь, позволяет оживить привычные истории и представить их в новом свете, что особенно интересно для молодых зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир театра и провести время с семьей на этом поучительном спектакле!

