Спектакль Сказка о царе Салтане

Волшебный мир Пушкина в Молодёжном театре

«Сказка Пушкина» – подлинный пример классической русской сказки, на которой выросло не одно поколение. Этот спектакль переносит зрителей в мир, знакомый каждому с детства, наполненный волшебством и моральными уроками.

Сюжет и герои

В центре сюжета – история Царя Салтана, Князя Гвидона, прекрасной царевны Лебедь, а также коварных сестер Царицы и Бабы Бабарихи. Эти узнаваемые персонажи оживут на сцене Молодёжного театра благодаря постановке Михаила Заеца.

Для зрителей разного возраста

Спектакль станет интересным для аудитории всех возрастов. Малыши смогут восхищаться удивительными декорациями и роскошными костюмами, разработанными художником-постановщиком Алексеем Паненковым. Зрители постарше смогут разобраться в вопросах добра и зла, а взрослые вновь вернутся в беззаботное детство, окунувшись в чудеса.