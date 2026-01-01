Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Волшебный мир Пушкина в Молодёжном театре

«Сказка Пушкина» – подлинный пример классической русской сказки, на которой выросло не одно поколение. Этот спектакль переносит зрителей в мир, знакомый каждому с детства, наполненный волшебством и моральными уроками.

Сюжет и герои

В центре сюжета – история Царя Салтана, Князя Гвидона, прекрасной царевны Лебедь, а также коварных сестер Царицы и Бабы Бабарихи. Эти узнаваемые персонажи оживут на сцене Молодёжного театра благодаря постановке Михаила Заеца.

Для зрителей разного возраста

Спектакль станет интересным для аудитории всех возрастов. Малыши смогут восхищаться удивительными декорациями и роскошными костюмами, разработанными художником-постановщиком Алексеем Паненковым. Зрители постарше смогут разобраться в вопросах добра и зла, а взрослые вновь вернутся в беззаботное детство, окунувшись в чудеса.

Купить билет на спектакль Сказка о царе Салтане

Март
28 марта суббота
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 700 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане

