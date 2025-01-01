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Скрипка Ротшильда
Киноафиша Скрипка Ротшильда

Спектакль Скрипка Ротшильда

Постановка
Линии 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная версия Чехова: "Скрипка Ротшильда" в Театре "Линии"

Театр "Линии" рад представить свою интерпретацию классического произведения Антона Чехова. В центре сюжета — Яков, гробовщик, прозванный "Бронза", который живет в маленьком городке, едва ли отличающемся от деревни. Его философия жизни, основанная на убеждении, что "смерть выгоднее жизни", подвергается испытанию через чеховскую иронию.

Сюжет и персонажи

Яков известен своими качественными гробами, однако его взгляды на жизнь начинают меняться в ходе спектакля. Важным персонажем становится бедный еврей с фамилией Ротшильд, который своим существованием вызывает раздражение у скаредного Якова. В итоге именно ему достается великолепная скрипка гробовщика, наполняющая действие мелодией, пронизанной дыханием жизни. Это не просто музыка — это символ вечной жизни, которая переходит в новое измерение.

Интересные факты

Спектакль открывает новые грани чеховского текста, позволяя зрителям глубже понять философские размышления автора. "Бронза" — это не только история о смерти, но и о том, как важно ценить жизнь, даже в самых трудных обстоятельствах. Ожидайте неожиданных поворотов и глубоких эмоций, которые заставят вас задуматься о значении бытия.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая обещает стать настоящим украшением театрального сезона!

Режиссер
Евгений Маров
В ролях
Андрей Бахарев
Юлия Чумакина
Юлия Саюшкина
Максим Евдокимов
Владислав Львов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 21 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1500 ₽

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