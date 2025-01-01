Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монологи богини
Киноафиша Монологи богини

Спектакль Монологи богини

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Монологи богини» в театре «Лицедеи»

Истории из жизни женщин

«Монологи богини» — это спектакль, наполненный реальными историями из жизни женщин в исполении труппы театра «Битком». От лёгкой романтики первого свидания до сложностей в отношениях: героини с юмором находят выход из любой ситуации.

Ирония и самоирония

Смех и самоирония — вот что ждёт зрителей на сцене. Персонажи делятся своими переживаниями и взглядами на мужчин, позволяя публике узнать в их рассказах себя и своих друзей.

Музыка и секреты

Живая музыка и любимые хиты добавляют особое настроение, а женские секреты придают интригу. Этот спектакль подарит вам позитив и заряд энергии надолго!

Режиссер
Антон Сухарев
В ролях
Светлана Бухтоярова
Марина Лысенко-Петухова
Анна Мозжевилова
Людмила Назарова
Ксения Штейрина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
8 ноября в 19:00 Легенда
Билеты
Училка из будущего
12+
Драма
Училка из будущего
20 сентября в 12:00 Комедианты
от 750 ₽
Душечка
12+
Премьера Драма
Душечка
28 октября в 19:15 Легенда
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше