Спектакль Монологи богини

«Монологи богини» в театре «Лицедеи»

Истории из жизни женщин

«Монологи богини» — это спектакль, наполненный реальными историями из жизни женщин в исполении труппы театра «Битком». От лёгкой романтики первого свидания до сложностей в отношениях: героини с юмором находят выход из любой ситуации.

Ирония и самоирония

Смех и самоирония — вот что ждёт зрителей на сцене. Персонажи делятся своими переживаниями и взглядами на мужчин, позволяя публике узнать в их рассказах себя и своих друзей.

Музыка и секреты

Живая музыка и любимые хиты добавляют особое настроение, а женские секреты придают интригу. Этот спектакль подарит вам позитив и заряд энергии надолго!