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Стулья
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Спектакль Стулья

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театр абсурда: «Стулья» Эжена Ионеско в Молодежном театре на Фонтанке

Только человек с изрядной долей юмора может так оценивать результаты своего творчества. Эжен Ионеско, классик абсурда, в своих письмах и заметках с иронией описывал свои первые пьесы. Первая из них стала «скромным успехом и посредственным скандалом», а вторая была «провалом, который оказался немного более громким, и скандалом, который оказался значительно крупнее». Лишь в 1952 году, с выходом «Стульев», его творчество начало принимать более широкий разворот.

Слава Ионеско росла, и слухи о неуспехах его пьес начали распространяться с гигантской скоростью. В одном из писем он резюмировал: «Если слухи о моих провалах будут продолжать распространяться с такой же быстротой, они могут превратиться в триумф». Но истинным триумфом для французского драматурга стали не только слухи, а его способность предупреждать зрителей о потенциально страшных ошибках развития общества.

О чем «Стулья»?

В «Стульях» Ионеско облекает свою тревогу в форму абсурда и фарса. Это позволяет достучаться до зрителей гораздо эффективнее, чем простым назиданием. Персонажи его пьес — бездушные, инерционно существующие герои, окруженные почти одушевленными предметами. Они увлекают своей узнаваемостью и понятностью.

В центре пьесы — очень пожилая пара, старик и старуха, которые вместе так давно, что и сами уже не помнят, как их зовут. Душенька и Семирамида — это их имена или придуманные в момент любовного единения прозвища? Однако к ним один за другим начинают прибывать гости, и старикам приходится срочно рассчитывать, сколько стульев потребуется, чтобы всех рассадить.

Интересные факты

  • «Стулья» впервые были поставлены в 1952 году и быстро завоевали популярность благодаря своему уникальному стилю.
  • Пьеса является ярким примером театра абсурда, в котором логика часто уступает место нелогичному.
  • Ионеско использует метафору стульев для отображения человеческих отношений и социальной динамики.

Приходите в театр, чтобы увидеть, как абсурд и фарс превращаются в глубокие размышления о жизни и обществе. «Стулья» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о вечных вопросах, облеченных в легкую ироничную форму.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
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