Спектакль Стулья

Театр абсурда: «Стулья» Эжена Ионеско в Молодежном театре на Фонтанке

Только человек с изрядной долей юмора может так оценивать результаты своего творчества. Эжен Ионеско, классик абсурда, в своих письмах и заметках с иронией описывал свои первые пьесы. Первая из них стала «скромным успехом и посредственным скандалом», а вторая была «провалом, который оказался немного более громким, и скандалом, который оказался значительно крупнее». Лишь в 1952 году, с выходом «Стульев», его творчество начало принимать более широкий разворот.

Слава Ионеско росла, и слухи о неуспехах его пьес начали распространяться с гигантской скоростью. В одном из писем он резюмировал: «Если слухи о моих провалах будут продолжать распространяться с такой же быстротой, они могут превратиться в триумф». Но истинным триумфом для французского драматурга стали не только слухи, а его способность предупреждать зрителей о потенциально страшных ошибках развития общества.

О чем «Стулья»?

В «Стульях» Ионеско облекает свою тревогу в форму абсурда и фарса. Это позволяет достучаться до зрителей гораздо эффективнее, чем простым назиданием. Персонажи его пьес — бездушные, инерционно существующие герои, окруженные почти одушевленными предметами. Они увлекают своей узнаваемостью и понятностью.

В центре пьесы — очень пожилая пара, старик и старуха, которые вместе так давно, что и сами уже не помнят, как их зовут. Душенька и Семирамида — это их имена или придуманные в момент любовного единения прозвища? Однако к ним один за другим начинают прибывать гости, и старикам приходится срочно рассчитывать, сколько стульев потребуется, чтобы всех рассадить.

Интересные факты

«Стулья» впервые были поставлены в 1952 году и быстро завоевали популярность благодаря своему уникальному стилю.

Пьеса является ярким примером театра абсурда, в котором логика часто уступает место нелогичному.

Ионеско использует метафору стульев для отображения человеческих отношений и социальной динамики.

Приходите в театр, чтобы увидеть, как абсурд и фарс превращаются в глубокие размышления о жизни и обществе. «Стулья» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о вечных вопросах, облеченных в легкую ироничную форму.