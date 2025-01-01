Спектакль Лисьи огни

Премьера спектакля «Лисьи огни»: новый взгляд на подростковый театр

Такой театр и театр-студия «Горошины» представляют премьеру спектакля «Лисьи огни» по пьесе Влады Ольховской. Этот спектакль — первая постановка театра, ориентированная на подростков и молодежь, начиная с 12 лет.

Команда постановщиков

Режиссер Тимур Салихов, который славится работой с актуальными и современными пьесами, приглашает зрителей в мир, где переплетаются реальность и фантазия, а сцена становится местом для самых искренних разговоров о взрослении, дружбе и поиске себя. В главных ролях заняты актёры театра-студии «Горошины» Артур Федынко и Анна-Магда Обершт, которые отлично передают напряжение и внутренний мир подростков.

Почему стоит посмотреть

«Лисьи огни» — это не только интересный спектакль, но и попытка наладить диалог с юной аудиторией, обращаясь к темам, которые волнуют современных подростков.