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Лисьи огни
Киноафиша Лисьи огни

Спектакль Лисьи огни

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Лисьи огни»: новый взгляд на подростковый театр

Такой театр и театр-студия «Горошины» представляют премьеру спектакля «Лисьи огни» по пьесе Влады Ольховской. Этот спектакль — первая постановка театра, ориентированная на подростков и молодежь, начиная с 12 лет.

Команда постановщиков

Режиссер Тимур Салихов, который славится работой с актуальными и современными пьесами, приглашает зрителей в мир, где переплетаются реальность и фантазия, а сцена становится местом для самых искренних разговоров о взрослении, дружбе и поиске себя. В главных ролях заняты актёры театра-студии «Горошины» Артур Федынко и Анна-Магда Обершт, которые отлично передают напряжение и внутренний мир подростков.

Почему стоит посмотреть

«Лисьи огни» — это не только интересный спектакль, но и попытка наладить диалог с юной аудиторией, обращаясь к темам, которые волнуют современных подростков.

Режиссер
Тимур Салихов
В ролях
Артур Федынко
Анна-Магда Обершт

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1400 ₽

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