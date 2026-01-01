Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монгол Шуудан
Киноафиша Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Монгол Шуудан в Уфе

Готовьтесь к незабываемой встрече с легендами российской рок-сцены! Группа Монгол Шуудан представит концерт, который заставит зрителей захватить дыхание от мощного живого звука и неповторимой атмосферы. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников жанра.

Бессмертные хиты в программе

На концерте прозвучат лишь самые популярные и любимые композиции, которые исполняет группа. Вам предоставится возможность присоединиться к коллективному пению захватывающих мелодий, создавая единый порыв в зале. Под знаком нестареющей классики будет собрано множество поклонников, готовых зарядиться позитивной энергией и драйвом.

Атмосфера анархии и драйва

Монгол Шуудан известны своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы рока и панка. Каждый концерт превращается в яркое шоу с элементами театрализации. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на концерт Монгол Шуудан

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Оркестр при свечах. Главная музыка столетия
6+
Живая музыка

Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

22 августа в 18:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1690 ₽
Звезды эстрады 80-х
6+
Поп

Звезды эстрады 80-х

15 ноября в 19:00 Уфимский ГДК
Билеты
Криминальный бит
18+
Хип-хоп

Криминальный бит

20 сентября в 20:00 Максимилианс
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше