Презентация нового макси-сингла «Весы Судьбы»

Группа «Кипелов» — одна из самых успешных российских рок-групп под руководством Валерия Кипелова. С момента своего основания более двадцати лет назад, коллектив прошел через множество испытаний, но неизменными оставались верность стилю, вера в свои силы и стремление покорять новые вершины.

Дискография и достижения

В дискографии группы насчитывается семь студийных альбомов и пять лайв-релизов. «Кипелов» удостоен множества премий и номинаций, что подтверждает высокий статус коллектива на российской рок-сцене.

Новый макси-сингл «Весы судьбы»

В начале 2024 года группа презентовала новый макси-сингл «Весы судьбы». Гастрольный тур с новой программой продолжается по городам России, и в 2025 году легендарная группа приедет в ваш город.

Что ожидать на концерте

Во время выступления зрителей ждёт не только новый материал, но и лучшие композиции, которые уже стали классикой. Шоу обещает быть незабываемым, поэтому не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!