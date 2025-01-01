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Кипелов
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Кипелов

«Беспечный ангел» высокопарного хеви-метала 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Презентация нового макси-сингла «Весы Судьбы»

Группа «Кипелов» — одна из самых успешных российских рок-групп под руководством Валерия Кипелова. С момента своего основания более двадцати лет назад, коллектив прошел через множество испытаний, но неизменными оставались верность стилю, вера в свои силы и стремление покорять новые вершины.

Дискография и достижения

В дискографии группы насчитывается семь студийных альбомов и пять лайв-релизов. «Кипелов» удостоен множества премий и номинаций, что подтверждает высокий статус коллектива на российской рок-сцене.

Новый макси-сингл «Весы судьбы»

В начале 2024 года группа презентовала новый макси-сингл «Весы судьбы». Гастрольный тур с новой программой продолжается по городам России, и в 2025 году легендарная группа приедет в ваш город.

Что ожидать на концерте

Во время выступления зрителей ждёт не только новый материал, но и лучшие композиции, которые уже стали классикой. Шоу обещает быть незабываемым, поэтому не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 7 ноября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Кипелов

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