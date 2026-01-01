Оповещения от Киноафиши
Гурам Амарян. Базар
Гурам Амарян. Базар

18+
Возраст 18+

О концерте

Гурам Амарян с новой программой «Базар»

Станьте свидетелями уникального шоу с участием стендап комика Гурама Амаряна. Его новая программа «Базар» обещает стать настоящим событием для любителей юмора и остроумных наблюдений.

Что ожидать от шоу

«Базар» — это не просто комедийное выступление, а яркое и хлёсткое сочетание личных историй и актуальных тем, которые волнуют каждого из нас. Гурам делится своими наблюдениями о жизни в современном мире, умело сочетая юмор и социальную критику.

Почему стоит посетить

Гурам Амарян — один из самых популярных стендап-комиков на постсоветском пространстве. Его остроумие и умение найти смешное в привычных ситуациях завоевали сердца многих зрителей. Не упустите возможность увидеть его вживую и насладиться вечерним настроением в кругу единомышленников!

В других городах
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
24 июля пятница
20:00
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
от 2000 ₽
9 сентября среда
20:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 1600 ₽
10 сентября четверг
20:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1800 ₽
11 сентября пятница
20:00
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
от 1600 ₽
7 октября среда
20:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
9 октября пятница
20:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 1600 ₽
22 октября четверг
20:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2200 ₽
23 октября пятница
20:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 2000 ₽
26 октября понедельник
20:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽
6 ноября пятница
20:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 1600 ₽
12 ноября четверг
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1800 ₽
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1800 ₽

