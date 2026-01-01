Гурам Амарян. Базар

Гурам Амарян с новой программой «Базар»

Станьте свидетелями уникального шоу с участием стендап комика Гурама Амаряна. Его новая программа «Базар» обещает стать настоящим событием для любителей юмора и остроумных наблюдений.

Что ожидать от шоу

«Базар» — это не просто комедийное выступление, а яркое и хлёсткое сочетание личных историй и актуальных тем, которые волнуют каждого из нас. Гурам делится своими наблюдениями о жизни в современном мире, умело сочетая юмор и социальную критику.

Почему стоит посетить

Гурам Амарян — один из самых популярных стендап-комиков на постсоветском пространстве. Его остроумие и умение найти смешное в привычных ситуациях завоевали сердца многих зрителей. Не упустите возможность увидеть его вживую и насладиться вечерним настроением в кругу единомышленников!