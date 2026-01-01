Cupsize
Киноафиша Cupsize

16+
О концерте

Группа CUPSIZE представляет масштабный «ЗМП ТУР»

Группа CUPSIZE анонсировала свой новый, самый амбициозный тур, названный «ЗМП ТУР», который пройдет в поддержку их последнего альбома «Заставь меня плакать». Это событие обещает стать настоящим культурным феноменом, охватив около 46-50 городов в России и Казахстане.

Тур продлится до весны 2027 года, и зрители смогут насладиться живыми выступлениями, которые станут ярким подтверждением таланта артистов. Особое внимание будет уделено звукозаписи из нового альбома, где каждый трек продемонстрирует уникальную атмосферу и эмоциональную глубину.

Не пропустите возможность стать частью события, которое ждет настоящих поклонников музыки! Следите за обновлениями о концертах и местами выступлений, чтобы не упустить шанс увидеть любимую группу вживую.

Октябрь
18 октября воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2500 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Февраль
10 сентября четверг
20:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2200 ₽
12 сентября суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2200 ₽
13 сентября воскресенье
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2200 ₽
16 сентября среда
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2000 ₽
20 сентября воскресенье
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2500 ₽
23 сентября среда
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1400 ₽
25 сентября пятница
20:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 2200 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2200 ₽
30 сентября среда
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2200 ₽
4 октября воскресенье
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 2200 ₽
9 октября пятница
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽
25 октября воскресенье
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 2500 ₽
21 февраля воскресенье
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2200 ₽
26 февраля пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2200 ₽
27 февраля суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2200 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
