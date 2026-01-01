Спектакль Молодость

Спектакль по роману Янь Гэлин в Театре Наций

В новом пространстве театра Наций состоится премьера спектакля, основанного на произведении китайской писательницы Янь Гэлин. В центре сюжета — судьбы идеалистически настроенных молодых людей, которые в конце «культурной революции» присоединяются к Государственному ансамблю танца Народно-освободительной армии. Их жизнь наполнена влюблённостью, предательством, подвигами и неблаговидными поступками.

История охватывает период до 1990-х годов и показывает, как идеалы сталкиваются с реальностью. Спектакль может заинтересовать тех, кто увлечён историческими драмами и глубокими человеческими судьбами.

От романа к фильму

Значительный успех романа привёл к созданию одноимённого фильма, сценарий для которого также написала Янь Гэлин. Режиссёр Фэн Сяоган в своём кинематографическом воплощении передал красоту и сложность палитры эмоций, характерных для молодости. Он освещает как трагические, так и светлые моменты жизни героев, оставляя зрителей задумываться о вечных ценностях.

Мнение режиссёра

Режиссёр спектакля Галина Зальцман говорит: «Фильм совершенно сражает своей красотой, он про всепрощающую молодость, которая навсегда остаётся с человеком. Это история о невидимых героях, настоящих идеалистах, способных верить искренне, даже когда все основания этой веры попраны».

