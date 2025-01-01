Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Молитва о Марине
Билеты от 1000₽
Киноафиша Молитва о Марине

Спектакль Молитва о Марине

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Молитва о Марине»: Погружение в мир поэзии Цветаевой

Ольга Малинина, театральный режиссер, предлагает зрителям уникальную возможность прикоснуться к поэзии Марины Цветаевой в спектакле «Молитва о Марине». Это произведение открывает двери к внутреннему миру поэтессы, где каждое слово насыщено глубоким смыслом и эмоциями.

Трагедия и одиночество поэта

Спектакль приглашает зрителей воздать должное гениальной поэзии Цветаевой. Он позволяет услышать и разгадать смыслы, скрытые в словах, увидеть трагедию и одиночество великого Поэта. Зрители смогут ощутить «Душу, обречённую на Любовь, но не на счастье», — говорит Малинина.

Личное обращение к поклонникам Цветаевой

«Мне хотелось бы поделиться своими открытиями с теми, кто любит и почитает Марину Ивановну Цветаеву», — добавляет режиссер. Этот спектакль станет не только данью уважения поэтессе, но и возможностью для зрителей глубже понять её мысли и чувства.

Не упустите шанс стать частью этого поэтичного путешествия и открыть для себя мир Марины Цветаевой через призму театра.

Режиссер
Ольга Малинина
В ролях
Ольга Малинина
Антонио Грамши

Купить билет на спектакль Молитва о Марине

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 1000 ₽

Фотографии

Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине Молитва о Марине

В ближайшие дни

Восемь любящих женщин
16+
Комедия
Восемь любящих женщин
17 октября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
от 1500 ₽
Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
30 июля в 10:30 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Королевство кривых зеркал
6+
Детский Кукольный
Королевство кривых зеркал
4 октября в 12:00 Детский сказочный театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше