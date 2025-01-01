Меню
Зеркала времени
Билеты от 1200₽
Киноафиша Зеркала времени

Спектакль Зеркала времени

Постановка
Дом Высоцкого на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Зеркала времени» — размышление о времени и поколениях в Доме Высоцкого

Философско-романтическая драма «Зеркала времени» по мотивам произведений А. Арбузова, поставленная режиссёром Петром Гилёвым, приглашает зрителей в мир глубоких размышлений о времени и его героях.

Сюжет спектакля

В центре происходящего — история встречи волонтёров со старушкой-блокадницей. Через её воспоминания мы переносимся в тяжёлое время блокады Ленинграда, где дружба и любовь становятся оплотом для жизни. Спектакль показывает четыре отрезка времени, наглядно демонстрируя, как беспощадная эпоха меняет убеждения, веру и характер героев.

Тема и сообщение

«Кто мы? Поколение победителей, заблудившихся в лесу собственных иллюзий?» — задаётся вопросом режиссёр. В этом произведении обращается внимание на важность понимания нашей истории и на то, как каждое время требует своих героев. Спектакль призывает зрителей не только судить, но и постараться понять и принять опыт прошлых поколений.

Основные идеи

Как утверждает народная мудрость: «Не судите, да не судимы будете». Творческая группа спектакля ставит перед собой задачу обогатить зрителя опытом, давая ему возможность встать на место героев. Каждое время и эпоха, как выясняется, имеют свои уникальные законы и правила жизни.

Не пропустите возможность стать частью этого глубокого и поучительного спектакля, который откроет перед вами новые грани понимания времени и человеческой судьбы.

Расписание

17 сентября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1350 ₽
15 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1200 ₽
6 ноября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1200 ₽
10 декабря
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1200 ₽

