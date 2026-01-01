Записки сумасшедшего: Гоголевский мир на сцене

Спектакль «Записки сумасшедшего» — это не просто очередная адаптация классики, а уникальная театральная интерпретация, в которой душа Гоголя оживает благодаря таланту невидимого ансамбля артистов Оперно-драматической Студии.

Инсценировка и музыкальное оформление

Автор инсценировки и режиссер проекта — Елизавета Шахова. В этом спектакле музыка становится неотъемлемым театральным языком, дополнительно подчеркивающим драматургию и чувства персонажей. Музыкальный ряд создаёт атмосферу, в которой каждое действие артиста становится более выразительным, а их эмоции — более глубокими.

Действующие лица

В спектакле зрители встретятся с яркими героями, среди которых:

Гоголь - Иван Рябенко

Птицы Гоголя - Анастасия Прищепова, Русудана Давитиашвили, Лейла Эгамова, Маргарита Загорская

Поприщин - Максим Михалев

Директор департамента - Глеб Асадчих

Дочь директора Софья - Арина Юрасова

Корнет Теплов и Начальник - Эммануил Роуз

О сложностях и глубине работы

Работа над произведением Гоголя требует не только технического мастерства, но и глубокого понимания сути его текста. Как справедливо отметил В. Г. Белинский, в «Записках сумасшедшего» скрыта «бездна поэзии» и «глубокость философии». Задача театра — найти ту самую дистанцию, которая позволит зрителю не просто наблюдать, а почувствовать, сопереживать каждому персонажу.

Приглашаем зрителей оценить эту высокохудожественную интерпретацию гоголевского произведения и открыть для себя новые грани его значимости!