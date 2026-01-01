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Записки сумасшедшего
Киноафиша Записки сумасшедшего

Спектакль Записки сумасшедшего

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Режиссер Елизавета Шахова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Записки сумасшедшего: Гоголевский мир на сцене

Спектакль «Записки сумасшедшего» — это не просто очередная адаптация классики, а уникальная театральная интерпретация, в которой душа Гоголя оживает благодаря таланту невидимого ансамбля артистов Оперно-драматической Студии.

Инсценировка и музыкальное оформление

Автор инсценировки и режиссер проекта — Елизавета Шахова. В этом спектакле музыка становится неотъемлемым театральным языком, дополнительно подчеркивающим драматургию и чувства персонажей. Музыкальный ряд создаёт атмосферу, в которой каждое действие артиста становится более выразительным, а их эмоции — более глубокими.

Действующие лица

В спектакле зрители встретятся с яркими героями, среди которых:

  • Гоголь - Иван Рябенко
  • Птицы Гоголя - Анастасия Прищепова, Русудана Давитиашвили, Лейла Эгамова, Маргарита Загорская
  • Поприщин - Максим Михалев
  • Директор департамента - Глеб Асадчих
  • Дочь директора Софья - Арина Юрасова
  • Корнет Теплов и Начальник - Эммануил Роуз

О сложностях и глубине работы

Работа над произведением Гоголя требует не только технического мастерства, но и глубокого понимания сути его текста. Как справедливо отметил В. Г. Белинский, в «Записках сумасшедшего» скрыта «бездна поэзии» и «глубокость философии». Задача театра — найти ту самую дистанцию, которая позволит зрителю не просто наблюдать, а почувствовать, сопереживать каждому персонажу.

Приглашаем зрителей оценить эту высокохудожественную интерпретацию гоголевского произведения и открыть для себя новые грани его значимости!

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