Спектакль Мольер

Мольер
О спектакле

Волжские театральные сезоны: Мольер в зеркале времени

Тамбовский академический ордена «Знак Почёта» драматический театр приглашает зрителей на VIII Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». В этом году фестиваль предложит уникальные спектакли, вдохновленные творчеством великого комедиографа Мольера и историей его времени.

На сцене вновь развернется нешуточная драма, когда под сводами театра зазвучат голоса из далекого XVII века. Мольер, находясь в расцвете своей карьеры, сталкивается с завистниками и королевской немилостью, пытаясь сохранить свое искусство. Кстати, Михаил Булгаков не раз обращался к жизни и творчеству Мольера, создавая пьесы и литературные портреты, которые оставили заметный след в русской культуре.

История театра

Тамбовский драматический театр, основанный в 1786 году Гавриилом Державиным, является одним из старейших провинциальных театров России. Здесь выступали выдающиеся актеры, такие как П.С. Мочалов и В.И. Качалов, а сегодня на сцене театра работают пятьдесят талантливых артистов, среди которых заслуженные артисты России и Украины.

Фестиваль имени Н.Х. Рыбакова

Фестиваль имени Н.Х. Рыбакова, ставший уникальным проектом театра в последние годы, за семнадцать лет своего существования привлек более пятидесяти театральных коллективов. Он стал важным событием в культурной жизни, привлекая внимание художников и зрителей высокой планкой художественного уровня.

Не упустите возможность насладиться атмосферой театрального искусства и открыть для себя великолепие творчества Мольера на VIII Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны»!

