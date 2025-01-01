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Красная Шапочка, или По дороге к бабушке
Киноафиша Красная Шапочка, или По дороге к бабушке

Спектакль Красная Шапочка, или По дороге к бабушке

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль «Красная Шапочка, или По дороге к бабушке»

Приглашаем вас на увлекательное театральное приключение, основанное на известной сказке Шарля Перро «Красная Шапочка». Спектакль «Красная Шапочка, или По дороге к бабушке» представлен по оригинальному сценарию и предлагает зрителям новое прочтение классической истории.

Сюжет

Маленькая девочка, известная всем как Красная Шапочка, отправляется в лес к своей больной бабушке с корзинкой пирожков. Однако в этом лесу её ждут не только опасности. Здесь живёт Волк, который оказывается не хищником, а добрым существом, мечтающим о дружбе с художником. Встреча с хитрой и ленивой Лисой, жаждущей получить всё и ничего не делать, а также с глупым охотником Жаком, который легко поддаётся страху, добавляет в историю неожиданные повороты.

Интерактивность и развлечение

Спектакль полон музыки и танцев. Герои взаимодействуют с детьми, приглашая их помогать добрым персонажам и противостоять злым. Зрители станут активными участниками истории, что сделает просмотр ещё более увлекательным.

Мораль истории

Как и в любой сказке, здесь добро в конце концов побеждает зло. Добрые герои находят дружбу, а злые персонажи получают шанс на перевоспитание. Этот спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе и взаимопомощи.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия по сказочному лесу! Спектакль обещает оставить яркие впечатления как у детей, так и у взрослых.

Режиссер
Людмила Попова-Бажина
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Быкова
Татьяна Стенина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 августа
Город Самара, просп. Ленина, 14а
12:00 от 550 ₽

Фотографии

Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке Красная Шапочка, или По дороге к бабушке

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