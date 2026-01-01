Спектакль «Звездопад» в Самарском академическом театре драмы

В Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького пройдет спектакль в рамках VIII Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны». Постановка рассказывает о Мише Ерофееве — сибиряке и детдомовце, который попал в тыловой госпиталь во время Великой Отечественной войны. Здесь он встретил Лиду, медсестру и студентку, и впервые ощутил любовь.

История о первой любви

Спектакль «Звездопад» — это трогательная история о первой любви, которая происходит на фоне войны. Миша, девятнадцатилетний юноша, становится свидетелем жестокости жизни, но в госпитале, при свете лампы, у него появляется надежда. Он влюбляется в Лиду с первого взгляда, и это чистое, юношеское чувство становится для них обоих светом надежды в трагические времена.

О театре

Московскому «Ведогонь-театру» присвоен статус государственного профессионального театра. Он известен своими участием во многих международных и российских фестивалях и наградами, среди которых национальная театральная премия «Золотая Маска».

Интересные факты о «Ведогонь-театре»

«Ведогонь-театр» является единственным профессиональным театром в Зеленограде, одном из административных округов Москвы. Его история началась в 80-х годах, когда группа выпускников ВТУ им. М.С. Щепкина во главе с Павлом Курочкиным, зеленоградцем, решила создать театр в молодом городе.

С 23 марта 1999 года «Ведогонь-театр» официально ведет свою историю как государственный профессиональный театр. За это время он прошел путь от камерного театра до крупной культурной площадки, накопив разнообразный репертуар и став заметным явлением на театральной карте страны.

Слово «ведогонь» имеет древнеславянские корни и символизирует творческую энергию и потенциал человека, что является основополагающим в концепции театра.