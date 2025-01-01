Меню
Мнимый больной
Киноафиша Мнимый больной

Спектакль Мнимый больной

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Илья Исаев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Мнимый больной: комедия Мольера в новом свете

Комедия «Мнимый больной», написанная великим французским драматургом Мольером, впервые была представлена зрителям 10 февраля 1673 года в театре Пале-Рояль. Роль Аргана исполнял сам автор. Однако судьба сыграла свою роль: всего через несколько часов после четвертого представления, 17 февраля 1673 года, Мольер скончался. В этом контексте спектакль приобрёл особую значимость, став не только пьесой, но и частью истории театра.

Исторические факты

Первое издание комедии вышло в том же 1673 году под заглавием «Le Malade imaginaire». Интересно, что первый русский перевод спектакля появился только в 1743 году и называется «Больным быть думающий». В XIX веке спектакль также не раз волновал зрителей: примечательная постановка была представлена на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге в 1815 году, а также на сценах Малого театра в Москве в 1846, 1866 и 1910 годах.

Современные интерпретации

Ярким театральным событием стала постановка «Мнимого больного» в Художественном театре в 1913 году с К.С. Станиславским в роли Аргана. Каждый новый спектакль вносит свою интерпретацию в классическую комедию, сохраняя её основные темы и добавляя новые яркие элементы.

Зрительское волнение

Действие спектакля проходит легко и быстро, сопровождаясь живой музыкой и танцами, которые создают студенты на репетициях. Этот динамичный подход делает спектакль доступным и понятным для зрителей всех возрастов, вдохновляя их своими комическими перипетиями и актуальными темами.

Октябрь
12 октября воскресенье
18:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽
23 октября четверг
19:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

