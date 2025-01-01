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Taboo
Билеты от 15000₽
Киноафиша Taboo

Спектакль Taboo

Постановка
Crave 18+
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Taboo": Погружение в мир запретных желаний

Запретный плод — сладок. Человека всегда привлекает именно то, что скрыто и находится под множеством замков. Кто из нас хоть раз не поддавался искушению в реальности и еще чаще в фантазиях?

Шоу "Taboo" открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. В каждом номере тела танцоров становятся настоящими художественными инструментами, создавая на сцене откровенную историю о страстях. Это позволяет гостям погрузиться в мир собственных иллюзий.

Путешествие сквозь века

Здесь не существует четких рамок исторического времени. Сюжет спектакля постоянно переносит зрителя из современности в прошедшие эпохи, а из реальности — в фантазии. Ведь самые строгие и привлекательные табу человечество бережно несет с собой сквозь века.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль "Taboo" стал настоящим хитом среди зрителей, благодаря своей уникальной хореографии и визуальным эффектам.
  • В постановке участвуют известные танцоры, которые не только демонстрируют мастерство, но и передают глубокие эмоции через движение.
  • Каждый номер шоу основан на реальных человеческих историях, что делает его особенно близким и понятным зрителям.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу, которое заставит вас взглянуть на собственные желания и запреты с новой стороны!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 20000 ₽
14 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 20000 ₽
15 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 20000 ₽
16 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 20000 ₽
28 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 15000 ₽
29 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 15000 ₽
30 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 20000 ₽
4 сентября
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 15000 ₽
5 сентября
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 15000 ₽
6 сентября
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
18:00 от 15000 ₽

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